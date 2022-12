News von Trading-Treff.de Die chinesische Regierung hat Lockerungen für die Covid-19 Politik verlautbart. So soll es Erleichterungen für die Bevölkerung geben und die Industrie soll nur noch in Hochrisikogebieten heruntergefahren werden. Den Aktienmärkten hilft das im Moment nicht. Der Blick auf den Dax zeigt eine Topbildung an. Es ist noch etwas Luft nach oben, doch das Risiko nimmt zu. Kleiner Abwärtstrend im Dax mahnt zur Vorsicht Tickmill-Analyse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...