Zürich/Uster (ots) -Nach 3,5 Jahren intensivem Studium freuen sich 22 Absolvent*innen des Masterstudiengangs Sexologie über ihren Abschluss. Die feierliche Zeugnisübergabe im deutsch-schweizerischen Kooperationsstudiengang der Hochschule Merseburg und dem Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie Uster/Zürich fand am Freitag, 2. Dezember 2022 in Uster statt. Die Zeugnisse wurden von der Studiengangsleitung Esther Elisabeth Schütz (ISP Uster/Zürich) und der Gesamtleitung des Studiengangs Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß (Hochschule Merseburg) übergeben. Wir gratulieren den Absolvent*innen ganz herzlich!Den frisch gebackenen Sexolog*innen eröffnen sich vielfältige Perspektiven. Das Themenfeld der Sexualität ist gesellschaftlich stärker im Blick, um sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung zu gewährleisten und zugleich eine gelingende Sexualität zu fördern. Als einziger sexualwissenschaftlicher Studiengang im deutschsprachigen Raum setzt der Master Sexologie auf Körperorientierung für Sexualberatung und Sexualpädagogik.Der nächste Durchgang des Masters in Sexologie am ISP Zürich startet im April 2023.Bilder können angefordert werden unter info@isp-zuerich.ch.Informationen finden sich auf den Homepages der kooperierenden Einrichtungen:https://isp-zuerich.ch/weiterbildungen/master-of-arts-in-sexologie/ undhttps://www.hs-merseburg.de/studium/studiengaenge/sexologie/Kontakt:Robin Stohler, Co-Leiter ISP Zürich, vertreten durch Yael RothTelefon: +41 44 586 44 86E-Mail: info@isp-zuerich.chOriginal-Content von: ISP Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093164/100899822