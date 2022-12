Zürich (ots) -In mehreren Produkten der Marke "The Laundress" wurden bei einer internen Stichprobenkontrolle des Produzenten potenzielle Krankheitserreger nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die betroffenen Chargen, die seit Januar 2021 bei Globus zu kaufen waren, wurden umgehend aus dem Verkauf genommen.Globus bittet alle Kundinnen und Kunden, die Produkte zu entsorgen oder am Kundendienst der nächsten Globus Filiale gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben.Folgende Artikel sind vom Rückruf betroffen:Artikelnummer & Produkt1038455200 THE LAUNDRESS WOOL & CASHMERE SPRAY 125 ML1258971400 THE LAUNDRESS FABRIC FRESH BABY 125 ML1258971500 THE LAUNDRESS SPORT SPRAY 125 ML1258971600 THE LAUNDRESS CREASE RELEASE SPRAY 250 ML1282551700 THE LAUNDRESS & LE LABO ROSE 31 475 ML1282551800 THE LAUNDRESS & LE LABO SANTAL 33 475 ML33087102 THE LAUNDRESS FABRIC FRESH 250 ML1105496900 THE LAUNDRESS HOME SPRAY 250 ML1077158400 THE LAUNDRESS DENIM WASH 500 ML1090753400 THE LAUNDRESS LAUNDRY DETERGENT BABY 1 L1258971300 THE LAUNDRESS SPORT DETERGENT 475 ML33086766 THE LAUNDRESS WHITES DETERGENT 1 L33086805 THE LAUNDRESS DARKS DETERGENT 1 L33086863 THE LAUNDRESS DELICATE WASH 475 ML33086928 THE LAUNDRESS WOOL & CASHMERE SHAMPOO 475 ML33086986 THE LAUNDRESS FABRIC CONDITIONER 475 ML1105496400 THE LAUNDRESS ALL-PURPOSE BLEACH ALTERNATIVE 1 L1105496500 THE LAUNDRESS SCENTED VINEGAR 500 ML1105496600 THE LAUNDRESS SURFACE CLEANER 500 ML33086693 THE LAUNDRESS SIGNATURE DETERGENT 1LPressekontakt:Medienstelle: Magazine zum Globus AGFranziska GaemperleEmail: media@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100899820