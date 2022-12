Ein Urteilsspruch in den USA zum umstrittenen Medikament Zantac hat am Mittwoch an den Börsen in Paris und London bei den betroffenen Konzernen Kurssprünge ausgelöst. In Paris stieg der Kurs von Sanofi um acht Prozent und in London schnellten die Papiere von GlaxoSmithKline (GSK) gar um fast elf Prozent nach oben.Eine Richterin in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida hatte entschieden, dass die Pharmakonzerne sich nicht den fast 2.000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac ...

