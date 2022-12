Linz (www.anleihencheck.de) - Heute stehen Zinsentscheidungen in Kanada und in Polen am Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of Canada werde den Leitzinssatz wahrscheinlich um 25 oder 50 Basispunkte erhöhen. Von der Polnischen Nationalbank (NBP) werde heute hingegen keine Zinsänderung erwartet. Der Leitzinssatz liege seit drei Monaten bei 6,75%. Der Zentralbankrat sei gespalten: Die neuen, von der Opposition ernannten Mitglieder würden sich eine restriktivere Geldpolitik wünschen, aber die von der Regierungspartei PiS ernannten Notenbanker einschließlich Gouverneur Adam Glapinski würden in der Mehrheit bleiben und das aktuelle Zinsniveau für ausreichend restriktiv halten. (07.12.2022/alc/a/a) ...

