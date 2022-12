Nachdem das Unternehmen American Battery Factory (ABF) im März Pläne zum Aufbau eines Netzwerks von LFP-Batteriefabriken in den USA angekündigt hatte, steht nun der Standort für die erste diese Fabriken fest. Sie wird mit geschätzten 1,2 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Tucson im Bundesstaat Arizona aufgebaut, wo ABF auch seinen Hauptsitz und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum ansiedeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...