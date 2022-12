Berlin (ots) -Eltern, Kinder, Pädagogen und Pädagoginnen kennen das Problem: Wo können Kinder sicher im Netz surfen und sich aufhalten? Welche Seiten sind überhaupt kindgerecht gestaltet, enthalten keine Werbung, kosten auch kein Geld und bieten trotzdem jede Menge Mehrwert? Die Kinder-Website der Deutschen Wildtier Stiftung www.wildtierfreund.de erfüllt alle Voraussetzungen für ein sicheres Surfen für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, bietet dazu viel Spaß beim Lernen und hat darum nun das neue Seitenstark-Gütesiegel erhalten. Ivo Bozic, Leiter Naturbildung bei der Deutschen Wildtier Stiftung, nahm die Auszeichnung gestern in Berlin mit Stolz entgegen. "Die Natur selbst zu erleben, ist immer noch die beste Naturbildung. Aber Medien bieten die Möglichkeit, Kinder für die Tierwelt zu begeistern, Wissen zu vermitteln und sie zu motivieren, draußen eigene Naturerfahrungen zu machen. Dafür haben wir die Webseite www.wildtiefreund.de entwickelt."Liebevoll und übersichtlich gestaltet, erfahren Kinder bei www.wildtierfreund.de viel über die heimische Natur und Wildtiere. Interessante Videos und Audios sowie spielerische Zugänge berücksichtigen ihre Nutzungsvorlieben: Die spannende Mischung aus Beobachten, Forschen und Helfen sowie alle Mitmach-Anregungen orientieren sich an kindlichen Lebenswelten und machen es Eltern leicht, zusammen mit ihren Kindern in freier Natur Wildtiere zu erleben. Sebastian Gutknecht, Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, betonte im Rahmen der Siegel-Verleihung: "Kinder haben ein Recht auf hochwertige Bildungsangebote und Teilhabe im digitalen Raum." Wildtierfreund.de unterstützt Kinder bewusst dabei, kompetent und souverän mit Medien umzugehen. Bozic: "Wir freuen uns sehr, dass unser Beitrag zu positivem Internet-Inhalt mit dem neuen und wichtigsten Siegel für Kindermedien gewürdigt wird."Insgesamt wurden 31 Webseiten von Seitenstark e. V. ausgezeichnet. Die Initiative Seitenstark wird vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) im Rahmen der Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien (https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/) gefördert. Alles Infos zum Gütesiegel und ein Foto des Gütesiegels finden Sie hier: seitenstark.de.Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentinDeutsche Wildtier StiftungTelefon 040-970 78 69 - 14j.calvi@DeutscheWildtierStiftung.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/5388788