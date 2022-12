Düsseldorf (ots) -Ab sofort übernimmt die Cateringsparte des Multiservice-Anbieters Klüh die gastronomische Versorgung bei der Handwerkskammer Düsseldorf (HWK). Die Laufzeit des Neuauftrags beträgt zwei Jahre und beinhaltet eine zweimalige Verlängerungsoption um jeweils weitere 12 Monate. "Klüh hat uns mit einem zeitgemäßen Angebot unter Berücksichtigung unserer Bedürfnisse und Wünsche überzeugt", erklärt Knut Koch, Abteilungsleiter Facility Management und interne Dienste bei der HWK.Im Rahmen des Auftrags versorgt Klüh Catering die Mitarbeitenden der HWK sowie die externen Teilnehmenden der Tagesschule und der Abendkurse über den gesamten Tag. Dazu gehören Frühstück, Mittag- und Abendessen, die Zwischenverpflegung sowie die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen.Frischen Wind ins Betriebsrestaurant bringt eine wechselnde Küche mit lokalen Klassikern, internationalen Spezialitäten sowie vegetarischen und veganen Speisen, wobei alle Gerichte auch nachhaltig verpackt zum Mitnehmen angeboten werden. Nährwertangaben, Infos zu Allergenen und Zusatzstoffen, besondere Angebote, kulinarische Aktionen und Aktionsgerichte können die Tischgäste über die Klüh-Catering-App einsehen.Die HWK Düsseldorf ist eine von 53 Handwerkskammern in Deutschland. Mit rund 59.000 Mitgliedsbetrieben ist sie eine der größten Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft und vertritt die Interessen des gesamten Handwerks an Rhein, Ruhr und Wupper: Unternehmen, Mitarbeitende und Auszubildende. Ihr Betreuungsgebiet ist deckungsgleich mit dem Regierungsbezirk Düsseldorf.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract-Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022).Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5388774