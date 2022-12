Nach Angaben von Sotheby's International Realty in Deutschland sind derzeit energieeffiziente Wohnimmobilien die Gewinner auf dem Markt für Premiumobjekte. "In diesem Segment verzeichnen wir bundesweite eine sehr hohe Nachfrage und gehen davon aus, dass sich angesichts des Energiethemas dieser Trend auch zukünftig verstetigen wird" erklärt Alexander Stehle von Sotheby's International Realty in Hamburg. "Da Lieferengpässe und hohe Materialpreise derzeit den Modernisierungsbedarf von Gebäuden, die ...

