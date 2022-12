Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss bei seinem Auslieferungsziel zurückrudern. Die angespannten Lieferketten halten den Hersteller weiter in Atem. Analysten reagierten bei den Kurszielen mit dem Rotstift, die Aktie sinkt am Mittwoch gut zwei Prozent. Damit ist Airbus der bislang schwächste Wert des Tages im DAX.Die bestätigten Finanzziele konnten die Investoren zunächst nicht beruhigen, die Analysten sehen in der Kursschwäche aber nur eine Delle.Airbus kann in diesem Jahr nicht so viele neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...