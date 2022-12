FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Kurzfristig dürfte der Autobauer von der anhaltend starken Dynamik in den USA, von den Chancen der gelockerten Corona-Maßnahmen in China sowie von einem anständigen europäischen Markt mit hohen Auftragsbeständen profitieren, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

