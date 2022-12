Hannover (www.anleihencheck.de) - Waren es in der Vorwoche noch drei Emittenten, die frische EUR-Benchmark Covered Bonds öffentlich platzierten, reduzierte sich die Anzahl der Neuemissionen in der vergangenen Woche auf zwei, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Die französische Arkea Home Loan SFH (Ticker: CMARK) (ISIN FR001400EEX5/ WKN A3LB2Z) habe am letzten Mittwoch bei ihrem vierten Marktauftritt in 2022 EUR 500 Mio. für eine Laufzeit von vier Jahren mit einem finalen Emissionsspread von ms +15 Bp bei Investoren eingesammelt (anfängliche Guidance: ms +15 Bp area; Buch: EUR 600 Mio.). Damit sei von der Arkea Home Loan SFH im Jahr 2022 insgesamt ein Volumen in Höhe von EUR 2,25 Mrd. an EUR-Benchmarkanleihen emittiert worden und es stehe aktuell ein Gesamtvolumen von EUR 6,5 Mrd. aus, von dem im Jahr 2023 EUR 500 Mio. im Juli fällig würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...