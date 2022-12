Mercedes-AMG bringt nach dem Plug-in-Hybrid-Ableger der C-Klasse die Technik nun auch in der S-Klasse zum Einsatz. Das entsprechende Modell heißt Mercedes-AMG S 63 E Performance und bietet eine Systemleistung von 590 kW. Das sind noch einmal 90 kW mehr sind als im C 63 S E Performance - was auch kaum verwundert, denn in der S-Klasse wird der Elektroantrieb nicht mit dem zwei Liter großen AMG-Vierzylinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...