Dass die Porsche-Aktie an den Märkten für viel Aufsehen sorgen würde, das war den meisten schon vor dem Börsengang Ende September bewusst. Jetzt erreicht der Titel allerdings einen wichtigen Meilenstein, den ihm längst nicht jeder noch vor ein paar Monaten zugetraut hätte. Der Sportwagenhersteller steigt im Rekordtempo in den DAX auf.Bereits am 19. Dezember und damit nicht einmal drei Monate nach Börsengang schafft es Porsche (DE000PAG9113) in die erste Börsenliga. Das ist einer der schnellsten Aufstiege in der Geschichte der hiesigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...