ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS von 29 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Ziel spiegele zum einen die um etwa zweieinhalb Prozent hoch gesetzte Prognose für das verwaltete Vermögen in den Jahren 2022 bis 2024 wider, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte zu einem Anstieg des von ihr erwarteten voll verwässerten Gewinns pro Aktie um ein Prozent für 2022 führen sowie um vier Prozent in den Jahren danach./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 21:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

