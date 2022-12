Die Entscheidung ist gefallen: Porsche steigt in den DAX auf - Puma steigt in den MDAX ab. Doch welche Aktie wird von dieser Entscheidung am stärksten profitieren?Am Ende reichte es knapp für Puma (DE0006969603) nicht. Der Sportartikelhersteller hat in den vergangenen gut 12 Monaten mehr als -60 % seines Wertes an der Börse verloren und konnte sich zuletzt kaum erholen, während gleichzeitig die meisten anderen DAX-Mitglieder stark von der Bärenmarktrallye profitierten. Dass ein Kandidat gehen wird, war relativ schnell klar, nachdem die Porsche AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...