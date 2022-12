MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Cewe-Aktie in die "Top Stock Ideas"-Liste besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Add" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Fotodienstleister dürfte ein besser als bislang erwartetes Weihnachtsgeschäft verzeichnen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer Aufnahme in die Auswahlliste räumen die Baader-Analysten der entsprechenden Aktie ein Gesamtrenditepotenzial von mindestens 10 Prozent ein./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 15:41 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005403901