Volkswagen investiert in einem ersten Schritt bis Anfang 2025 rund 460 Millionen Euro in die Transformation seines Stammwerks in Wolfsburg. Die Investitionen fließen vor allem in die Vorbereitungen für die kürzlich bestätigte Produktion des neuen ID.3 - aber auch ein mögliches Kompakt-SUV ID.3 X. Das kompakte Elektroauto läuft ab 2023 in Wolfsburg vom Band. Zunächst bekanntlich in Teilfertigung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...