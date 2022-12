Nicht alles was glänzt, ist Gold. So gab auch der Goldpreis nach einigen freundlichen Wochen zuletzt wieder ab. Was die Entwicklung des Goldpreises beeinflusst, ob es eine Goldrallye geben wird und ob ein Investment jetzt interessant ist, erklärt Thomas Gebert. In der Sendung zum Gebertbrief stehen Newmont Mining und Barrick Gold im Fokus. Was die beiden Minenaktien jetzt interessant macht, verrät Gebert im Interview mit DER AKTIONÄR TV.