Schwerpunktmäßig beschäftigt sich Genius Metals Inc. (TSXV: GENI, WKN: A2N64W, ISIN: CA37230M1059) mit Gold und Basismetallen. Doch Diversifikation ist vorteilhaft und Lithium bekanntlich ein hochspannender Rohstoff in einer Welt, in welcher der Bedarf an Stromspeichern wie Batterien für Elektrofahrzeuge immer weiter steigen wird. Wie der Explorer aus Québec am Mittwochvormittag meldete, ist das Unternehmen jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...