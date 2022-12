Wie investiert man richtig oder ideal in REITs? Ist ein Basket ein guter Ansatz oder sollten Foolishe Investoren hier doch lieber auf individuelles Stock-Picking setzen? Viele Möglichkeiten existieren grundsätzlich. Das heißt, dass man sogar bequem in einen thematischen ETF investieren kann. Allerdings glaube ich, dass es durchaus attraktiv sein kann, nicht auf einen in diesem Segment marktbreiten Querschnitt zu setzen. Die Vorteile vieler Real Estate Investment Trusts benötigen nicht unbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...