Bei der TUI-Aktie (WKN: TUAG00) gibt es neue Sorgen. Oder neue alte Sorgen? Man könnte auch argumentieren, dass die bestehenden Sorgenfelder bloß in eine neue Runde gehen. Wie auch immer: Es läuft nicht so recht rund, was wir auch am Aktienkurs ausmachen können. Derzeit notiert die TUI-Aktie auf einem Kursniveau von 1,69 Euro. Auch im Jahr 2022 haben die Anteilsscheine damit rund 40 % ihres Börsenwertes eingebüßt. In fünf Jahren liegt das Minus bei 80 %. Jedoch spielt auch die Value-These derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...