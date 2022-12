Reine Elektrofahrzeuge scheinen sich gegen die Wasserstofftechnologie durchgesetzt zu haben. Dennoch bringt BMW ein entsprechendes Modell jetzt in Kleinserie. Im Podcast t3n Catch up sprechen wir drüber. Daher hat der Hersteller die Produktion seines Wasserstofffahrzeugs BMW iX5 Hydrogen angekündigt. Der Technologieträger wurde schon 2019 im Zuge der IAA - damals noch in Frankfurt - enthüllt. Das Fahrzeug wird dem Unternehmen zufolge zunächst in Kleinserie im Pilotwerk des Münchner Forschungs- und Innovationszentrums ...

