Partnerschaft unterstützt Markenstrategien zur Nutzung der Cloud, umfassendem Omnichannel-Vertrieb und Bereitstellung integrierter Erfahrungen für Kunden und Personal

Sitel Group, einer der größten weltweit tätigen Anbieter von Produkten und Lösungen für integrierte Kundenerfahrungen (CX), meldete heute die Bildung einer strategischen Partnerschaft mit Genesys, einem weltweit tätigen Cloud-Unternehmen mit Fokus auf Kundenerfahrungsorchestrierung, das Marken bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützt. Zusammen werden die Kompetenzen von Genesys und der Sitel Group Marken bei der schnellen Erstellung und Umsetzung leistungsstarker Lösungen für Omnichannel-Kontaktzentren in der Cloud behilflich sein.

Die Zusammenarbeit erleichtert die Kombination von Produkten und Dienstleistungen von einem Pionierunternehmen des Konzepts der Erfahrung als Dienstleistung Experience-as-a-ServiceSM und einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Kundenerfahrungslösungen. Zusammen sind beide Unternehmen gemeinsamen Kunden behilflich, die Leistungskraft der Cloud, digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen, um kunden- und mitarbeiterzentrische Erlebnisse in großem Maßstab zu orchestrieren.

"Dies ist eine richtungweisende Partnerschaft für die Kundenerfahrungsbranche, die Marken befähigen wird, nahtlose Kundenerlebnisse bereitzustellen und tiefere Beziehungen mit den Kunden zu entwickeln", erklärte Olivier Camino, Global Chief Operating Officer und Mitbegründer der Sitel Group. "Die Zusammenarbeit mit Genesys hilft Marken dabei, flüssige, mühelose Interaktionen anzubieten, die schneller, intelligenter und persönlicher ablaufen, und das alles über ein bewährtes, nutzerfreundliches Cloud-Produkt."

Die neue Partnerschaft beruht auf einer Innovationskultur in beiden Unternehmen, die auf die Transformation der Kundenkontakte abzielt und durch bewährte, globale Betriebsunterstützung untermauert wird, um Marken in die Lage zu versetzen, ihren Kunden differenzierte und effiziente Dienstleistungen anzubieten. Firmen aller Branchen in der ganzen Welt, einschließlich Behörden, vertrauen bei der Verwaltung von Kundenerfahrungen auf die Sitel Group und Genesys.

"Ein zunehmendes digitales Engagement, höhere Erwartungen hinsichtlich der Mitarbeitererfahrungen und überall einsatzfähige Telearbeitsmodelle transformieren Kontaktzentren in der ganzen Welt", so ML Maco, EVP, Global Sales and Field Operations, Genesys. "Der kontinuierliche Einsatz neuer Merkmale und Funktionen auf Genesys verschafft der Sitel Group laufenden Zugang zu den neuesten Innovationen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Erlebnisse bereitzustellen, wo die Kunden wiedererkannt, beachtet und verstanden werden."

Weitere Informationen über Genesys finden Sie unter www.genesys.com und weitere Informationen über die Sitel Group unter www.sitel.com.

Über die Sitel Group

Als einer der größten weltweit tätigen Anbieter von Kundenerfahrungs- bzw. CX-Produkten und Lösungen, befähigt die Sitel Group Marken dazu, stärkere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie bedeutsame Verbindungen schafft, die den Markenwert steigern. Wir lassen uns von der einzigartigen Vision und den Zielen jeder Marke inspirieren und fragen "was passiert, wenn?", wobei wir unsere Fachkompetenz anwenden, um innovative Lösungen zu erstellen, die den Arbeitsaufwand der Kunden verringern.

Mit 170.000 Mitarbeitern in aller Welt die von zu Hause aus oder in einem unserer CX-Hubs arbeiten verbinden wir beliebte Marken sicher mit ihren Kunden, mehr als 8 Millionen Mal am Tag in mehr als 50 Sprachen. Ob digital oder sprachbasiert, unsere Lösungen bieten allen unseren Kundenberührungspunkten einen Wettbewerbsvorteil. Unsere preisgekrönte Unternehmenskultur baut auf mehr als 40 Jahren branchenführender Erfahrung und unserem Engagement auf, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

EXP+ von Sitel Group ist eine flexible Lösung mit umfassender Cloud-Fähigkeit, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung lückenloser CX-Services zu vereinfachen, während gleichzeitig die Effizienz, die Effektivität und die Kundenzufriedenheit verbessert werden. EXP+ schafft ein robustes Ökosystem durch die Nutzung der Leistungskraft von fünf miteinander verbundenen Produktfamilien.

Mehr erfahren Sie unter www.sitel.com und nehmen Sie auf Facebook, LinkedIn und Twitter mit uns Verbindung auf.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221026005728/de/

Contacts:

Matt Jaffe

matt@relativity.ventures

Rebecca Sanders

media@sitel.com