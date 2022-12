CropEnergies kündigt hohe Investitionen in den Standort Zeitz und seinen neuen Geschäftsbereich "Biobased Chemicals" an: Die Südzucker-Tochter will 120 bis 130 Millionen Euro in den Aufbau einer Produktionsanlage für Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol investieren. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft habe nun grünes Licht für die Investition gegeben, ...

