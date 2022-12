Berlin (ots) -Über die Hälfte der Mieter in Deutschland fühlt sich von ihren Vermietern nicht ausreichend über die Auswirkungen der Energiekrise auf ihre Wohnnebenkosten informiert. Das ergab eine aktuelle Umfrage von Civey im Auftrag von Guttmann Communications. 57,2 Prozent der befragten Mieter sehen Defizite in der Vermieterkommunikation. Zufriedene Kunden sind jedoch eine wichtige Grundlage für Reputation und wirtschaftlichen Erfolg eines Wohnungsunternehmens.Die Umfrage von Civey zeigt, dass es in der Mieterkommunikation noch deutliches Verbesserungspotenzial gibt. Mieter wünschen sich eine klare und transparente Kommunikation zu den durch die Energiekrise hervorgerufenen Preiserhöhungen. Über alle sozialen Gruppen hinweg hat die rechtzeitige, klare und verständliche Kommunikation der Preisveränderungen eine hohe Priorität. Sie erwarten zudem eine transparente Aufschlüsselung der Kosten. Die gute Erreichbarkeit des Vermieters bei Rückfragen trägt ebenfalls zur Mieterzufriedenheit bei.Es zeigt sich zudem, dass sich bisher nur wenige Unternehmen strategisch auf die Kommunikation in diesen Krisensituationen vorbereitet haben. Dies wurde auch in den Workshops deutlich, die Guttmann Communications in den letzten Wochen in Wohnungsunternehmen mit Führungskräften, Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit und Ansprechpartnern für Mieteranfragen durchgeführt hat.Die nächsten Monate werden für Wohnungsunternehmen vor allem auch eine kommunikative Herausforderung. "Die richtige Übermittlung von Informationen kann der entscheidende Faktor sein, um Verständnis und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu erhöhen", sagt Henrik Tesch, Geschäftsführender Gesellschafter von Guttmann Communications. "Gleichzeitig trägt gelungene Kommunikation entscheidend zur Verbesserung von Image und Reputation eines Unternehmens bei. Die rechtzeitige Vorbereitung darauf ist hier ein wesentlicher Erfolgsfaktor."Die Umfrageergebnisse sowie Grafiken sind verfügbar unter: www.guttmann-communications.de/pressePressekontakt:Guttmann Communications GmbHDr. Constanze BaumgartTelefon: +49 (0) 221 950 166 53Mail: cb@guttmann-communications.deWebsite: www.guttmann-communications.deOriginal-Content von: Guttmann Communications GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167204/5389172