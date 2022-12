Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradTextron ging am Montagabend als Sieger hervor: Die U.S. Army hat einen Auftrag in Höhe von fast 80 Milliarden Dollar für den Bau eines neuen Hubschraubers für die Armee an den Rüstungskonzern vergeben. Damit hat sich das Unternehmen gegen das gemeinsame Angebot von Lockheed Martin und Boeing durchgesetzt. Die Textron-Aktie ist daraufhin gestiegen.Am Montagabend war es soweit: Die Textron-Tochter Bell Helicopter erhielt den Zuschlag der U.S. Army, um ...

