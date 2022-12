Nach zwei schwachen Börsentagen ist eine Gegenbewegung an der Wall Street auch am Mittwoch nicht in Sicht. Zur Wochenmitte sind es enttäuschende Handelsdaten aus China, die die Börsen ausbremsen. Der Dow Jones Industrial notiert 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,15 Prozent niedriger bei 33.546 Zählern. Am Vortag war der Dow erstmals seit Mitte Oktober wieder unter den 21-Tage-Durchschnitt gefallen, ein Indikator für den kurzfristigen Trend. Der Nasdaq 100 mit vielen Technologieaktien dürfte zum Auftakt ...

