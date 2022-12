Die 5 Top-Aktien für 2023: Jetzt kostenlosen Report sichern: https://bit.ly/3F7Qnc8 Während Anleger regelmäßig vor der nächsten Zinserhöhung der Notenbanken zittern, spiele sich im Hintergrund noch ein viel wichtigeres geldpolitisches Manöver ab, erklärt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment. Die Rede ist von "Quantitative Tightening", dem Verkauf von Anleihen durch die Notenbank. Seit Jahren - und speziell in der Corona-Krise - hatten Notenbanken mit dem Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen Unmengen an Liquidität in die Kapitalmärkte gepumpt. Jetzt drehen Fed & Co. den Geldhahn wieder zu und verkaufen ihre Anleihenbestände. Was das für die Aktienmärkte bedeutet und was langfristig orientierte Anleger wissen müssen, erklärt Risse im Interview. 0:00 Einleitung 0:25 Wichtiger als der Zins 2:00 Warum verkaufen die Notenbanken - 3:45 Wichtig für Anleger 6:00 Anlagehorizont 7:20 So wird 2023 8:15 Fazit