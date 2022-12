Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag weiter nachgegeben. Rohöl der Sorte Brent fiel erneut unter die Marke von 80 Dollar. Das deutet darauf hin, dass die von der EU beschlossenen Preisobergrenzen Wirkung zeigen. Die russische Führung diskutiert derzeit drei mögliche Reaktionen auf die Sanktionen. Als eine Variante gelte ein komplettes Verbot für russische Ölgesellschaften, den Rohstoff an Länder zu verkaufen, die die Preisobergrenze unterstützen, meldete die Wirtschaftszeitung Wedomosti in ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...