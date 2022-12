Zwölf Monate "rasenden Stillstand" wirft das Beratungsgremium Agora der Regierung in Sachen Klimaschutz vor. Auch bei anderen Feldern im Verkehrssektor herrscht Unbehagen. Das unabhängige Denk- und Politiklabor Agora Energiewende hat die Arbeit der Ampelkoalition im Bereich Klimapolitik im Verkehr unter die Lupe genommen. Das 36-seitige Zwischenfazit nennt die Organisation "ernüchternd". Die Regierung habe kaum etwas erreicht, was die Verkehrswende unterstütze - und zwar weder im Klimaschutz noch in den Bereichen sozialer Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit. Neun Punkte haben die Verfasser:innen dabei in den Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...