NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach abgewiesenen US-Klagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dass ein Gericht in Florida fast 2000 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac gegen Sodbrennen abgewiesen habe, sei eine erfreuliche Überraschung für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 22:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 22:15 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

SANOFI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de