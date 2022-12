HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik anlässlich einer Investorenkonferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Vorstandschef Stefan Träger habe deutlich gemacht, dass der Schwerpunkt des Hightech-Unternehmens in nächster Zeit auf der Bilanzoptimierung liegen werde, bevor größere Übernahmen getätigt würden, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 11:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

