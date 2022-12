Der S&P500 ist in den Vortagen deutlich zurückgekommen und im großen Bild im Wochenchart wie erwartet an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals mit dem Verlaufshoch bei 4.100 Punkten nach unten abgeprallt. Am Vortag ist der S&P 500 dabei nachhaltig unter den 10er-EMA im Tageschart bei 4.000 Punkten gefallen und hat damit ein bärisches Signal generiert. Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 taucht weiter ab und könnte nun vor einem langen ...

