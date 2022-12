DJ PTA-News: OHB SE: OHB Italia erhält Auftrag für Erdbeobachtungskonstellation IRIDE - 12 Satelliten sollen den Klimawandel und kritische Infrastrukturen überwachen

Rom/Mailand (pta/07.12.2022/15:25) - OHB Italia, ein Tochterunternehmen des Technologie- und Raumfahrtkonzerns OHB SE, und die ESA (Europäische Weltraumorganisation) haben jetzt einen Vertrag über die Entwicklung von zwölf Satelliten für die italienische IRIDE-Konstellation unterzeichnet. Die Konstellation wird aus mehreren Satelliten unterschiedlicher Art und Größe bestehen, die SAR-, optische, panchromatische, hyperspektrale und Infrarotsensoren kombinieren. Hauptziel der Konstellation ist die Erdbeobachtung, um hydrogeologische Instabilitäten und Brände zu monitoren, Küsten und kritische Infrastrukturen zu schützen, Luftqualität und Wetterbedingungen zu überwachen sowie analytische Daten für die Entwicklung kommerzieller Anwendungen zu liefern.

Die gesamte Konstellation wird mit Unterstützung der ESA und der italienischen Raumfahrtbehörde ASI (Agenzia Spaziale Italiana) in Italien umgesetzt und bis 2026 fertiggestellt. IRIDE ist ein europäisches Raumfahrtprogramm für die Erdbeobachtung in einer niedrigen Erdumlaufbahn (LEO/Low Earth Orbit). Es wird sowohl für die öffentliche Verwaltung als auch für private Kunden Geodienste auf nationaler und europäischer Ebene bereitstellen. Das von OHB Italia gelieferte System basiert auf dem Prototyp des Eaglet II-Satelliten einschließlich seines Flight Operation Systems (FOS), das für den Satellitenbetrieb während der Dienstaufnahme und später während des nominalen Betriebs eingesetzt wird.

"IRIDE steht für die Entwicklung von Schlüssel-Know-how, das notwendig ist, um die immer schwieriger werdenden Herausforderungen in der globalen Raumfahrt zu meistern", erklärte Roberto Aceti, Geschäftsführer von OHB Italia. "OHB Italia ist sehr stolz darauf, die mehr als vierzigjährige Erfahrung in der Raumfahrt in dieses ehrgeizige italienische Projekt einzubringen. Das System wird den italienischen Katastrophenschutz und andere Verwaltungseinrichtungen bei der Bewältigung von Überschwemmungen, Dürreperioden und Bränden sowie bei der Überwachung kritischer Infrastrukturen, der Luftqualität und Wetterbedingungen unterstützen. Darüber hinaus wird es analytische Daten für die Entwicklung kommerzieller Anwendungen liefern.

