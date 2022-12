Bunker Hill Mining hat den 5 Mio. Dollar-Kredit mit Sprott Private Resource Streaming & Royaltys in trockenen Tüchern. Damit wird die in Bau befindliche Mine finanziert.

Nun ist Bunker Hill Mining (0,17 CAD; US1206132037) mit der Finanzierung der bereits in Bau befindlichen Mine fast durch. Die Kanadier gaben bekannt, dass man die jüngst veröffentlichte Vereinbarung mit Sprott Private Resource Streaming & Royaltys nun abgeschlossen und umgesetzt hat. Die 5 Mio. Dollar gehören zum Finanzierungspaket, dass Bunker Hill für den Bau seiner gleichnamigen Zink-Silber-Mine in Idaho geschnürt hat. Schon im zweiten Halbjahr kommenden Jahres soll dort die Produktion starten. Erst kürzlich hatte Bunker Hill Mining ein Update zu den Bauarbeiten gegeben (siehe hier). Laut Analysten ist noch ein Deal mit Teck Resources wahrscheinlich, um die komplette Finanzierung abzuschließen. Teck, der größte Zinkminer Nordamerikas, ist bereits als Aktionär an Bunker Hill Mining beteiligt und wird einen Teil der künftigen Produktion kaufen.

Insgesamt soll der Bau der Mine 55 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...