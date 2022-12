Die Global Savings Group (GSG) und Pepper.com (Pepper) haben einen Vertrag unterzeichnet, um die weltweit größte Shopping-Community mit Europas führendem Unternehmen für Einkaufsempfehlungen und Shopping Rewards zu vereinen. Die Transaktion stellt den größten Deal der Branche im Jahr 2022 dar und schafft einen europäischen Champion mit globaler Präsenz. Gemeinsam werden GSG und Pepper ein multinationales Technologieunternehmen bilden, das Käufer in mehr als 20 Märkten in die Lage versetzt, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. GSG und Pepper werden gemeinsam die weltweit größte Shopping-Community, Einkaufsempfehlungs- und Rewards-Plattform betreiben, die Marken und Händler mit Verbrauchern auf jährlich mehr als 2 Milliarden Einkaufstouren vernetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006043/de/

Fabian Spielberger (CEO and Founder Pepper.com) and Gerhard Trautmann (CEO and Co-founder Global Savings Group) are about to join forces. (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr über diesen wegweisenden Deal, der unsere führende Position in Europa stärkt. Gemeinsam mit Pepper werden wir eine noch bedeutendere Rolle im täglichen Leben von Verbrauchern einnehmen und die Zukunft unserer Branche verändern und prägen, in dem wir ein einzigartiges, wirkungsvolles und noch umfassenderes Portfolio an Einkaufslösungen mit einer enormen Reichweite und vielen Vorteilen für Verbraucher, Marken, Händler und Medienhäuser schaffen. Gemeinsam werden wir unseren transformativen Einfluss ausbauen und GSGs Wachstum weiter voranbringen", sagt Dr. Gerhard Trautmann, CEO von GSG.

"Unser Hauptaugenmerk lag schon immer darauf, unseren Communities die besten und umfassendsten Shopping-Lösungen zum Geldsparen anzubieten. Unsere Zusammenarbeit mit GSG wird diesen Prozess erheblich beschleunigen, da sie uns in die Lage versetzt, unser Angebot zu verbreitern. Zusammen haben wir mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, Menschen dabei zu helfen, besserer Kaufentscheidungen zu treffen, und gemeinsam werden wir noch lohnendere Einkaufserlebnisse bieten. Unsere treuen Kunden und viele weitere werden von unseren kombinierten Inhalten und Technologien profitieren", kommentiert Fabian Spielberger, CEO von Pepper.

GSG und Pepper sind beide Marktführer in ihren Bereichen und haben ihre Shopping-Lösungen durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum erweitert. Nach der Übernahme des britischen Loyalty-Spezialisten Pouch im Jahr 2018 erwarb GSG 2020 bzw. 2021 mit iGraal und Shoop die führenden französischen und deutschen Cashback-Anbieter und jüngst die Marke und Domain Coupons.com in den USA. Pepper teilt seit jeher das Ziel von GSG, den schnell wachsenden Markt der Branche zu konsolidieren, und expandiert seit 2014 international. Heute betreibt Pepper marktführende Social-Commerce-Plattformen wie Dealabs, hotukdeals und mydealz. Gemeinsam planen GSG und Pepper weitere Technologien entwickeln und einsetzen, um die führende Plattform für Einkaufslösungen und -dienste aufzubauen und das zukünftige Wachstum in aktuellen und neuen Märkten und Kategorien kontinuierlich voranzutreiben.

Über GSG

GSG ist Europas führendes Shopping-Rewards-Unternehmen mit einer internationalen Präsenz in mehr als 20 Märkten. Das Ziel des Unternehmens ist es, Verbraucher den Zugang zu den besten Sparmöglichkeiten, Cashback, Deals, Produktinspirationen, Bewertungen zu bieten und ihnen dadurch optimale Kaufentscheidungen zu ermöglichen. GSG wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 12 Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Über Pepper

Pepper.com ist die weltweit größte Shopping-Community. Von ihrem Hauptsitz in Berlin und Büros in Guadalajara, London, Lyon und Winnipeg aus betreibt die Pepper Media Holding marktführende Social-Commerce-Plattformen wie Dealabs, hotukdeals und mydealz, die monatlich von 25 Millionen Verbrauchern genutzt werden und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minute beeinflussen. Das Unternehmen wurde 2014 von Fabian Spielberger und Paul Nikkel gegründet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221130006043/de/

Contacts:

www.global-savings-group.com

Peter Meyenburg, PR Direktor

peter.meyenburg@joingsg.com

+49 171 52 55 757