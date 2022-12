EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Personalie

q.beyond regelt Nachfolge von CEO Jürgen Hermann



07.12.2022 / 16:43 CET/CEST

q.beyond regelt Nachfolge von CEO Jürgen Hermann Köln, 7. Dezember 2022. Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters q.beyond hat in seiner heutigen Sitzung Thies Rixen (50) mit Wirkung zum 1. April 2023 zum neuen CEO und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Gleichzeitig haben sich der bisherige CEO und Vorstandsvorsitzende Jürgen Hermann (58) und der Aufsichtsrat darauf geeinigt, dass Jürgen Hermann das Unternehmen zum 31. März 2023 nach fast zehn Jahren an der Spitze verlässt. Nachdem unter seiner Führung die Transformation von einem Telekommunikationsanbieter zu einem der größten konzernunabhängigen IT-Dienstleister in Deutschland gelungen ist, hat sich Jürgen Hermann in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat frühzeitig auf diese interne Nachfolgelösung verständigt. Ebenfalls in der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat Nora Wolters (48) mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zur neuen Finanzvorständin (CFO) ernannt. Die langjährige Finanzexpertin war bislang kaufmännische Geschäftsführerin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein.

Unternehmensprofil der q.beyond AG:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

