NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Nachfolgerin für die Finanzchefin Ute Wolf, die das Unternehmen im kommenden Jahr verlässt, sei mit Maike Schuh gut gewählt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wolf werde sicherlich vermisst, Schuh verfüge aber über viel Finanz- und Geschäftserfahrung und sie könne den Verkauf von Teilen der Performance-Materials-Sparte vorantreiben, die sie bislang führt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 12:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 12:22 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

