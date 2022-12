Am zuletzt chronisch unterausgelasteten Stammsitz von Volkswagen soll ein weiteres Elektromodell die Beschäftigung absichern. Damit will der Konzern auch die teuren Verzögerungen in der Entwicklung eigener Software sowie beim künftigen Kernprodukt Trinity überbrücken und hat zur Wochenmitte gleichzeitig eine weitere Millioneninvestition in das Wolfsburger Werk angekündigt. Angedacht sei ein vollelektrisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...