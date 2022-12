Die Analysten von Hauck & Aufhäuser stufen die DO & CO-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 144,0 Euro ein. Sie sehen mehrere Teiber für die Aktie in den kommenden Jahren. Zum Beispiel im Bereich Airline Catering, denn Airlines würden zahlreiche Maßnahmen umsetzen, um Auslastung, Kundenzufriedenheit und Loyalität im profitablen Premium-Bereich zu verbessern, so die Analysten. Und in der neuen Küche in Miami sehen die Hauck & Aufhäuser-Experten überhaupt einen Game Changer, mit Umsatzpotenzial im dreistelligen Mio.-Bereich.

Den vollständigen Artikel lesen ...