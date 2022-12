Straubing (ots) -Mit jedem Treffer, den Trump kassiert, wird es für ihn schwerer, die Scharte vom 3. November 2020 auszuwetzen und sich erneut den Schlüssel für das Weiße Haus zu sichern. Der Sieg des Demokraten Raphael Warnock bei der Senats-Stichwahl in Georgia ist nicht nur eine Schlappe für seinen republikanischen Kontrahenten Herschel Walker, sondern auch für dessen Unterstützer Trump. Und es ist ein Triumph für Joe Biden, dem es damit als erstem demokratischen Präsidenten seit John F. Kennedy gelungen ist, die Zahl der demokratischen Senatoren bei den Midterm-Wahlen zu vergrößern.Das macht es für Republikaner schwieriger, die Legitimität des Präsidenten in Zweifel zu ziehen. Und als wären die politischen Schläge, die Trump einstecken muss, nicht schon schlimm genug, rückt ihm auch die Justiz immer mehr auf die Pelle. (...) Er kann sich immer weniger als Saubermann inszenieren, dem übel mitgespielt wird. Er ist zum Risiko für die Republikaner geworden - was diese langsam zu begreifen beginnenPressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5389279