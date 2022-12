Auf der langen Reise Richtung US-Zulassung ihres Tests zur Früherkennung von Darmkrebs ist Mainz Biomed erneut einen Schritt weitergekommen: So hat das Unternehmen von einer unabhängigen Ethikkommission grünes Licht für die Durchführung der sogenannten ReconAAsense-Studie bekommen. Im Zuge dieses Prozesses wird bei rund 15.000 Probanden mit normalen Risiko für Darmkrebs sowie bestimmten Formen von Darmpolypen ... The post Mainz Biomed: US-Studie kann starten appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...