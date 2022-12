DJ PTA-News: Wacker Chemie AG: Aufsichtsrat verlängert den Vorstandsvertrag von Christian Hartel bis 2028

München, 7. Dezember 2022 (pta/07.12.2022/16:35) - Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat in seiner heutigen Sitzung Vorstandschef Christian Hartel (51) für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Der aktuelle Vertrag von Hartel, der dem Vorstand von WACKER seit 2021 vorsteht, läuft noch bis zum 31. Oktober 2023.

Dr. Christian Hartel studierte Chemie an der Universität Konstanz und promovierte zum Dr. phil. nat. an den Universitäten Genf und Frankfurt am Main. In die Wacker Chemie AG trat Hartel im Jahr 2003 ein und war zunächst im Zentralbereich Konzernentwicklung tätig. Nach verschiedenen Managementaufgaben in den Geschäftsbereichen WACKER FINE CHEMICALS und WACKER SILICONES, wurde er 2010 zum Leiter des Zentralbereichs "Rohstoffeinkauf" ernannt. 2012 übernahm er die Leitung des Geschäftsbereichs WACKER SILICONES. In den Vorstand von WACKER wurde Christian Hartel im Jahr 2015 berufen, seit Mai 2021 ist der dessen Vorsitzender.

