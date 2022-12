Die Ankündigung unterstreicht das Engagement von Lockheed Martin für die Initiative AM Forward des Weißen Hauses zur verstärkten Nutzung der additiven Fertigung und Schaffung robuster Lieferketten

Die Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) und Sintavia, LLC, kündigten heute eine Zusammenarbeit an, um zu ergründen, ob die additive Fertigung (AM) mit Metall als Alternative zum Gießen bzw. Schmieden noch ausgebaut werden kann. Mit additiver Fertigung bzw. 3D-Druck können die Effizienz in bestehenden Lieferketten für Guss- und Schmiedeteile verbessert und Teile mit höherer Detailgenauigkeit und größeren Designmöglichkeiten bereitgestellt werden.

Sintavia ist AM-Zulieferer von Lockheed Martin und unterstützt mehrere Programme zur Herstellung und Produktion von additiven Metallteilen. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit werden weitere Bereiche der AM-Technologie ergründet, darunter das Laserschmelzen (Laser Powder Bed Fusion), die Energieabscheidung per Elektronenstrahl und die Reibrührtechnik.

Diese intensivierte Beziehung knüpft an die vom Weißen Haus ergriffene Initiative AM Forward an, die von Präsident Joe Biden im Mai angekündigt wurde. Im Rahmen dieser freiwilligen Übereinkunft sollen die Lieferketten in den USA gestärkt werden, indem die Verbreitung und Nutzung der additiven Fertigung durch in den USA ansässige Zulieferer unterstützt wird.

"Sintavia und Lockheed Martin setzen sich für eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Agilität und Wettbewerbsfähigkeit der verteidigungsindustriellen Lieferantenbasis ein", sagte Brian Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Unsere Partnerschaft mit Lockheed Martin verfolgt das Ziel, Ineffizienzen in der Fertigung zu identifizieren und zu optimieren, insbesondere bei der Produktion flugkritischer Strukturen."

"Die Zusammenarbeit von Lockheed Martin mit Sintavia unterstreicht unseren Einsatz für die Kampagne AM Forward des Weißen Hauses in Bezug auf die Senkung der Gesamtbetriebskosten und Stärkung unserer heimischen Lieferkette, also Maßnahmen, die unserer Vision 21st Century Security entsprechen", so David Tatro, Vice President für Operations Process Transformation bei Lockheed Martin.

Über Lockheed Martin

Lockheed Martin ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Sicherheits- und Luft- und Raumfahrtindustrie mit Sitz in Bethesda, Maryland (USA), das weltweit etwa 114.000 Menschen beschäftigt und vor allem in der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Integration sowie der Instandhaltung hochentwickelter technologischer Systeme, Produkte und Dienstleistungen tätig ist. Bitte folgen Sie @LMNews auf Twitter, um die neuesten Ankündigungen und Nachrichten des Unternehmens zu erhalten.

Über Sintavia

Sintavia entwirft und druckt in 3D fortschrittliche Antriebs- und thermodynamische Systeme für Kunden in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verschrieben und verfügt über zahlreiche Nadcap- und andere Akkreditierungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

