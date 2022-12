Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) war in den letzten 10 Jahren ein Garant für Kursgewinne. Das traf zumindest bis zum Jahr 2021 zu, in dem das Unternehmen das letzte Mal ein Allzeithoch erreichte. Mehr als 330 US-Dollar zahlten Anleger für den in Redmond ansässigen Softwaregiganten. Die Marktkapitalisierung belief sich auf über 2.500 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile ist die Microsoft Aktie (Symbol: MSFT) nach einem mehr oder weniger stetigen Ausverkauf deutlich günstiger zu haben. Das Kursminus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...