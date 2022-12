Es steht schlecht um die Alten- und Krankenpflege in Deutschland. Einerseits gibt es zu wenige Beschäftigte und zu wenig Nachwuchs, andererseits sind die Personalausfälle überdurchschnittlich hoch, und in dem Beruf aktiv bis zur Rente bleiben wollen auch bei Weitem nicht alle. Die Gründe dafür sind verschieden.Um dem konkreten Sachstand in der Pflege auf den Zahn zu fühlen, hat sich der Dachverband der Betriebskrankenkassen dieses Jahr in seinem Gesundheitsreport unter dem Motto "Pflegefall Pflege" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...