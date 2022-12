Boeing und Lockheed-Martin machten der U.S. Army ein gemeinsames Angebot für den Bau eines neuen Hubschraubers für die Armee. Diese bekamen den Auftrag in Höhe von etwa 80 Milliarden allerdings nicht. Textron dagegen bekam den Zuschlag und daraufhin sind die Aktien gestiegen. Textron ist ein Rüstungskonzern und die Tochter Bell-Helicopters übernimmt den Auftrag. Neuer Langstreckenhubschrauber für die USA Die U.S Army möchte einen neuen Langstrecken-Hubschrauber ...

