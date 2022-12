Der Start in die Woche begann mit einer Abwärtsbewegung des Goldpreises, nachdem das Edelmetall zuletzt bei 1.800 US-Dollar notierte. Nächste Woche wird es turbulent.Am Markt machte sich schlagartig verstärkt eine aufgekommene Rezessions-Skepsis breit, die sowohl einen negativen Einfluss auf den Goldpreis hatte, der noch am Montagmorgen bei 1.800 US-Dollar lag, als auch auf den S&P 500-Aktienindex und die konjunkturzyklischeren Edelmetalle Silber, Platin und Palladium. Seither pendelte Gold in einer schwankungsarmen Seitwärtsbewegung zwischen 1.766 und 1.776 ...

