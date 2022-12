DJ Aktien Schweiz schließen schwächer - Lonza erneut unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Vorsichtig haben die Anleger an der Schweizer Börse am Mittwoch agiert. Die Teilnehmer zeigten sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung kommende Woche zurückhaltend. Nach der jüngsten Rally im Oktober und November ist die Aufwärtsdynamik erlahmt. Die geldpolitische Straffung der Fed in Verbindung mit der hartnäckigen Inflation könnte zu einer deutlichen Konjunkturabschwächung führen, warnten zuletzt auch führende US-Banker wie Jamie Dimon von JP Morgan und David Solomon von Goldman Sachs. Damit gesellen sich zu den Zinssorgen auch Rezessionsängste.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.010 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 40,53 (zuvor: 98,73) Millionen Aktien.

Lonza lagen schwach im Markt und verloren 2,7 Prozent. Der französische Wettbewerber Euroapi hat seine Finanzziele 2022 gesenkt. Zudem hat Credit Suisse das Kursziel für Lonza nach unten genommen, bleibt aber bei der Einstufung "Outperform". Bereits am Vortag hatte die Lonza-Aktie nachgegeben, nachdem Pfizer und Biontech in den USA Klage gegen den Lonza-Partner Moderna eingereicht hatten. Dabei geht es um die Abweisung der Klage von Moderna wegen Patentverletzungen.

Die Technologiewerte folgten der Nasdaq nach unten, die besonders stark unter den Zinsängsten leidet. AMS-Osram verloren 5,6 Prozent und Logitech 2,2 Prozent.

Richemont (-1,2%) und Swatch (-1,7%) litten unter schwachen chinesischen Konjunkturdaten. Die Unternehmen sind stark vom China-Geschäft abhängig. Dort waren Export- und Importdaten unter den Erwartungen geblieben.

Credit Suisse setzten ihre Abwärtsfahrt fort und verloren weitere 3,6 Prozent. Aber auch UBS lagen 1,4 Prozent im Minus.

Aufschläge verbuchten im SMI lediglich Alcon (+0,4%), Novartis (+0,6%) und Sonova (+0,9%).

